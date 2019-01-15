Тихонов: Ежова на ужин вчера не водил, он мне такое не доверяет

Форвард СКА Виктор Тихонов подвёл итоги встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).



«Конечно, ожидали такое сопротивление от «Нефтехимика», они ведь борются за плей-офф. Это команда, которая играет отчаянно и всегда опасно. Первый период — туда-сюда, повели в счёте и поэтому чуть-чуть расслабились и забыли, против кого играем и насколько сопернику нужна эта победа. Потеряли свою игру, свой ритм, и уже тяжело было обратно их найти.



Насколько велика роль Ежова? Уже не в первый раз такое происходит с Илюхой, он отличный вратарь, и у него большая история с нашим клубом, он здесь долго защищал ворота. Думаю, это послужило ему стимулом. Сегодня его было тяжело пробить, мы сделали более 30 бросков, он сыграл огромную роль в сегодняшней победе „Нефтехимика“.



Бывает, общаемся с ним и вне льда, бывает, даже по-английски. Он проводит лето в Канаде, жёны наши тоже общаются. Илюха отличный парень, молодец. Конечно, хотелось бы выиграть, но всегда рад за него. На ужин вчера его не водил, он мне такое не доверяет. Если бы он сегодня был запасным, тогда может быть. Он и был запасным? Так всё просчитал, как надо. Оказывается, он знает будущее.



У нас было пару дней восстановиться, это уже наш собственный, внутрикомандный настрой. Мы не должны были отпускать игру, которую нашли. Следующий соперник у нас серьёзный — «Динамо», они тоже всегда опасны. Мы скорее должны найти игру, которая нам помогала побеждать», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.