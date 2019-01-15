Буцаев: «Нефтехтимик» верил в победу над СКА до последнего

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи со СКА (3:2 ОТ).



«Именно сегодня была та игра, которую мы хотели бы видеть в оставшихся матчах. Команда верила в победу до последнего, несмотря на неудачное начало. Полностью выполнили установку. О недостатке мотивации не может быть и речи. Игра с таким соперником всегда мотивирует на самом высоком уровне.



Не думаю, что у Куликова серьёзное повреждение. Скорее всего, ушиб.



Кажется, ситуацию с Косовым уже прокомментировали», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА уступил «Нефтехимику», упустив преимущество в две шайбы

К 11-й минуте команда Ильи Воробьёва обеспечила себе преимущество в две шайбы, точными бросками отметились Сергей Плотников и Алексей Бывальцев. К 24-й минуте нижнекамский клуб сумел восстановить равновесие благодаря голам Андрея Нестрашила и Эмиля Галимова. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, а в овертайме гол Павла Падакина принёс победу «Нефтехимику».