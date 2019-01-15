Хартли: учим Кошелева катанию и более высоким скоростям

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (5:4 Б).



«Очень интересная игра. Когда встречаются две команды, которые сбалансированы в плане нападения, можно ожидать нечто интересное на льду. Обе команды были нацелены на ворота, активно атаковали. Может, игра получилась слишком интересной для тренеров, но зрителям понравилось. Рад тому, как нейтрализовали меньшинство в овертайме. Доволен тем, как давили, прессинговали. Здорово, что одержали победу на буллитах.



Игра Кошелева? Отличный молодой игрок, он может бросать, мы сейчас учим его катанию, улучшаем его, а также учим более высоким скоростям. Мне нравится его отношение к делу и на тренировках. У нас хорошая глубина состава. Можно сказать, много положительного о всех ребятах. Если кто-то не попадает в состав, это не значит, что он не нравится тренеру», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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