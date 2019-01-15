Цулыгин — журналистам: вы на Шэна больше давите, не губите пацана

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после встречи с «Авангардом» (4:5 Б) прокомментировал ситуацию с Павлом Шэном, который получает мало игрового времени.



«Я очень много раз отвечал на вопрос о Шэне. Ситуация не меняется? Ну и не будет пока. Не меняется — значит, не меняется. Вы думаете, если вы мне будете каждый день по 10 раз задавать этот вопрос, она будет меняться? Я поменяю своё тренерское мнение и скажу, что сегодня он стал хорошим игроком, а был не очень? Он хороший парень, он готовится и всё понимает. Вы на него больше давите. Ему очень тяжело с этим справляться, как вы не понимаете? Зачем вы губите пацана? Его пожалейте», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Привет Цулыгину». Что ждёт звёзд «молодёжки» в своих клубах Хватит зажимать Шэна, Слепца и других героев МЧМ.