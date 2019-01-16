И. о. гендиректора «Салавата»: в команде всё нормально, процессы не нарушены

Исполняющий обязанности генерального директора «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о положении дел в уфимской команде.

«Команду изменения в руководстве клуба никак не коснулись. Ребята играют, бьются, спасибо им за игру с «Авангардом». Я зашёл и поблагодарил и тренеров, и хоккеистов. Да, отыгрались в концовке со счёта 2:4, взяли очко, но всегда хочется большего. Посмотрим, как будет дальше. В команде всё нормально, никакие процессы не нарушены. Мы с новым спортивным директором Василием Чижовым распределили обязанности. Задача руководством республики поставлена. Все всё понимают», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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