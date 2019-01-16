Малкин: хочу хоть как-то помочь пострадавшим из-за трагедии в Магнитогорске

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как отреагировал на трагедию в родном Магнитогорске.

31 декабря 2018 года в 10-этажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. Трагедия унесла жизни 39 человек. Евгений перечислил в фонд помощи 4 млн рублей.

«Это то малое, чем я могу помочь прямо сейчас. Это мой родной город. Я очень люблю его и людей, которые там живут. И хочу хоть как-то помочь тем, кто пострадал из-за этой ужасной трагедии. Знаю, что это немного, но я надеюсь, что это поможет пострадавшим и семьям погибших. Надеюсь, что такая трагедия никогда больше не повторится», — приводят слова хоккеиста «Известия».

Также, Малкин прокомментировал новость о том, что средства в фонд помощи перечислили абсолютно все хоккеисты «Питтсбурга».

«Это изумительно! Я был приятно удивлен, что наша организация сделала это. Пару дней назад в клубе мне сказали, что хотят сделать пожертвование. Я им дал номер счёта и поразился результату. Это лишний раз говорит о том, что мы здесь одна семья», — сказал Малкин.