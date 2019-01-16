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«Виннипег» обыграл «Вегас», «Лос-Анджелес» по буллитам уступил «Миннесоте»

«Виннипег» обыграл «Вегас», «Лос-Анджелес» по буллитам уступил «Миннесоте»
Хоккей / НХЛ

«Виннипег Джетс» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Джетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Виниипега» Кайл Коннор, набравший 3 (2+1) очка. Голкипер хозяев Лоран Броссуа отразил 43 броска из 44.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 18 минут 46 секунд, нанёс три броска в створ ворот, забросил шайбу и не реализовал послематчевый буллит.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Коннор (Литтл) – 25:45 (4x5), 2:0 – Перро – 36:23 (5x5), 2:1 – Пирри (Макнэбб, Штястны) – 41:03 (5x5), 3:1 – Коннор (Шайфли, Уилер) – 58:47 (en), 4:1 – Шайфли (Коннор, Уилер) – 59:54 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3:2
0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Нидеррайтер (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 30:16 (5x5), 1:1 – Ковальчук (Браун, Фанёф) – 36:03 (5x5), 2:1 – Стаал (Сутер, Сперджен) – 47:13 (5x5), 2:2 – Картер (Кемпе, Тоффоли) – 57:30 (5x5), 3:2 – Цукер – 65:00 ( ПБ)
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