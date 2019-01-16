«Виннипег» обыграл «Вегас», «Лос-Анджелес» по буллитам уступил «Миннесоте»

«Виннипег Джетс» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Джетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Виниипега» Кайл Коннор, набравший 3 (2+1) очка. Голкипер хозяев Лоран Броссуа отразил 43 броска из 44.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 18 минут 46 секунд, нанёс три броска в створ ворот, забросил шайбу и не реализовал послематчевый буллит.