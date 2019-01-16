«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: Ковальчук прервал 10-матчевую безголевую серию

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Лос-Анджелес Кингз» (1:1, завершился второй период). При счёте 1:0 в пользу «Уайлд» отличился российский нападающий гостей Илья Ковальчук, прервавший 10-матчевую безголевую серию. Ассистентами в голевой комбинации выступили Дастин Браун и Дион Фанёф.

Теперь на счету Ковальчука 21 очко (8+13) в 37 матчах. Во время безголевой серии Илья набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-4».

Видео гола Ковальчука также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19