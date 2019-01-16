Василевский вышел на чистое 2-е место в истории «Тампы» по количеству шат-аутов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Старз» третьим кряду.

Главным героем встречи стал голкипер «молний» Андрей Василевский, который оформил шат-аут, совершив 35 сейвов. Для российского голкипера этот шат-аут стал третьим в сезоне и 15-м в карьере. Таким образом, он вышел на второе место по количеству сухих матчей в клубной истории, превзойдя результат Николая Хабибулина (14). Впереди Василевского только Бен Бишоп (17).

Василевский заменит вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса на Матче звёзд НХЛ 2019 года, который пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».