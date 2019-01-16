Безголевая серия Валерия Ничушкина в НХЛ достигла 53 матчей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Старз» третьим кряду.

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 10 минут 24 секунды и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 37-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 53 матчей.

В 37 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-5» и среднем игровом времени 12 минут 28 секунд.

Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился 6 бросками и окончил матч с показателем полезности «-1». Антон Худобин отразил 19 бросков из 21.