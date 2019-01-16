Итоги дня НХЛ для россиян: провал звёзд и лучший матч Бучневича в сезоне

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах принял участие 19 представителей России.
Крайне неудачно сложился день для Евгения Малкина, Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Форвард «Питтсбурга» провёл на льду 19 минут 17 секунд и заработал показатель полезности "-3". Капитан «Вашингтона» провёл на льду 18 минут 57 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-3». В активе Кузнецова передача при полезности "-2". У Дмитрия Орлова показатель «-4». Андрей Василевский оформил шат-аут, совершив 35 сейвов. Для российского голкипера этот шат-аут стал третьим в сезоне и 15-м в карьере. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил один силовой приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». У форварда «Рейнджерс» Владислава Наместникова передача. Павел Бучневич провёл лучший матч в сезоне, отметившись дублем.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|35 из 35
|100,0
|2:0
|Худобин
|«Даллас»
|19 из 21
|90.5
|0:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|67%
|12.14
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|18.15
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|2
|3
|1
|1
|-
|16.20
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|2+0
|-1
|0
|3
|0
|1
|50%
|12.20
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|4
|1
|0
|-
|15.03
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+1
|+2
|0
|2
|1
|1
|-
|17.48
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|1
|-
|19.14
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-3
|0
|4
|4
|0
|-
|18.57
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-2
|4
|2
|0
|0
|40%
|15.30
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|0
|0
|3
|0
|0
|0%
|18.46
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|2
|4
|1
|1
|-
|20.34
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|10.24
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|6
|1
|2
|-
|23.32
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-3
|0
|1
|0
|1
|50%
|19.34
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-4
|0
|1
|1
|1
|-
|21.08
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|+1
|0
|3
|1
|2
|-
|15.19
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|0
|-
|20.46