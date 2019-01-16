Итоги дня НХЛ для россиян: провал звёзд и лучший матч Бучневича в сезоне

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах принял участие 19 представителей России.

Крайне неудачно сложился день для Евгения Малкина, Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Форвард «Питтсбурга» провёл на льду 19 минут 17 секунд и заработал показатель полезности "-3". Капитан «Вашингтона» провёл на льду 18 минут 57 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-3». В активе Кузнецова передача при полезности "-2". У Дмитрия Орлова показатель «-4». Андрей Василевский оформил шат-аут, совершив 35 сейвов. Для российского голкипера этот шат-аут стал третьим в сезоне и 15-м в карьере. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил один силовой приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». У форварда «Рейнджерс» Владислава Наместникова передача. Павел Бучневич провёл лучший матч в сезоне, отметившись дублем.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 35 из 35 100,0 2:0 Худобин «Даллас» 19 из 21 90.5 0:2