Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: провал звёзд и лучший матч Бучневича в сезоне

Итоги дня НХЛ для россиян: провал звёзд и лучший матч Бучневича в сезоне
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах принял участие 19 представителей России.

Крайне неудачно сложился день для Евгения Малкина, Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Форвард «Питтсбурга» провёл на льду 19 минут 17 секунд и заработал показатель полезности "-3". Капитан «Вашингтона» провёл на льду 18 минут 57 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-3». В активе Кузнецова передача при полезности "-2". У Дмитрия Орлова показатель «-4». Андрей Василевский оформил шат-аут, совершив 35 сейвов. Для российского голкипера этот шат-аут стал третьим в сезоне и 15-м в карьере. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил один силовой приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». У форварда «Рейнджерс» Владислава Наместникова передача. Павел Бучневич провёл лучший матч в сезоне, отметившись дублем.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»35 из 35100,02:0
Худобин«Даллас»19 из 2190.50:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00010067%12.14
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000210-18.15
А. Свечников (н)«Каролина»0+0-12311-16.20
Бучневич (н)«Рейнджерс»2+0-1030150%12.20
Наместников (н)«Рейнджерс»0+1+10410-15.03
Панарин (н)«Коламбус»1+1+20211-17.48
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20111-19.14
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1-30440-18.57
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1-2420040%15.30
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+0003000%18.46
Кучеров (н)«Тампа»0+002411-20.34
Ничушкин (н)«Даллас»0+000100-10.24
Радулов (н)«Даллас»0+0-10612-23.32
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-3010150%19.34
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-40111-21.08
Сергачёв (з)«Тампа»1+0+10312-15.19
Куликов (з)«Виннипег»0+0+10010-20.46
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент