Сандис Озолиньш вошёл в тренерский штаб «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба.

Сандис является неоднократным участником Матчей звёзд НХЛ и КХЛ, трёх Олимпиад и трёх чемпионатов мира. За его плечами более 1000 матчей, проведённых в НХЛ. Ему принадлежат несколько клубных рекордов «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». С 2009 года Озолиньш выступал в КХЛ за родное «Динамо», а по окончании игровой карьеры приступил к тренерской деятельности в рижском клубе, работая сначала ассистентом, а затем главным тренером.

«Торпедо» занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка после 49 матчей. Под руководством Дэвида Немировски нижегородская команда одержала 22 победы и потерпела 27 поражений.