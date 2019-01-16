Голубовский: Озолиньш будет отвечать за защитников, Стиллман покинул «Торпедо»

Генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский прокомментировал изменения в тренерском штабе нижегородского клуба. Сандис Озолиньш заменил покинувшего клуб Фредрика Стиллмана.

«Своей игрой на высочайшем уровне он оставил золотой след в истории НХЛ и всего мирового хоккея. Такому мастеру есть чем поделиться и чему научить игроков нашей команды, среди которых немало молодых ребят, которым есть в чём совершенствоваться. Уверен, что приход Озолиньша поможет нам почерпнуть ряд новых идей и прибавить в тех компонентах игры, в которых команде необходимо добавлять. В „Торпедо“ он будет отвечать за работу с защитниками.

Вместе с тем хочу поблагодарить за проделанную работу Фредрика Стиллмана, который был вынужден покинуть «Торпедо» по семейным обстоятельствам. Желаю ему успехов в жизни и хоккейной карьере", — цитирует Голубовского официальный сайт клуба.

«Торпедо» занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка после 49 матчей. Под руководством Дэвида Немировски нижегородская команда одержала 22 победы и потерпела 27 поражений.