Фетисов: лучших ребят забирают из регионов и делают одинаковыми, как пельмени

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что клубы КХЛ обязаны предоставить шансы молодёжи, но никакого регламентирования игрового времени быть не должно.

«Регламентировать игровое время для молодых игроков? Это глупый вопрос. Человек играет столько, сколько он должен играть. Если он не умеет играть, ему нужно давать время, чтобы он играл? У нас была куча регламентов, и молодые никогда не сидели без игровой практики. Какой из этого был толк? Никакого. Надо игроков готовить по-другому. Кто помнит историю отечественного хоккея, тот знает, в каком возрасте начинали все великие игроки в командах мастеров. В 18 лет уже все играли. Да и в то время конкуренция была покруче. Значит, клубы должны больше внимания уделять подготовке игроков, а не новым регламентам. Игроков в то время было меньше, но все пробивались. Методики подготовки хоккеистов были понятными. Эта тема касается детского и юношеского хоккея, который требует серьёзной модернизации.

Смотрел молодёжный чемпионат мира. Любая игра на вылет интересна, но когда смотришь на качество игры, ничего выдающегося не видно. Я не увидел будущих мегазвёзд. Кроме, может быть, вратаря. Всё было простенько, усреднённо. Ну бегут большие ребята. Надо работать. Клубы — первые, кто заинтересован в том, чтобы молодые игроки росли и подпирали всех остальных», — сказал Фетисов в интервью «Чемпионату».