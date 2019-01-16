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Крылов: «Авангард» вернётся в Омск, слова Буркова выдернуты из контекста

Крылов: «Авангард» вернётся в Омск, слова Буркова выдернуты из контекста
Хоккей / КХЛ

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал ситуацию с возвращением команды в Омск. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что, по его мнению, клуб может не вернуться в Омск.

«Не верю, что он говорил, что пишут в последнее время, он человек серьёзный. Он прекрасно знает, что моя идея проведения молодёжного чемпионата мира в Омске как раз направлена на то, чтобы побыстрее вернуть клуб, и город получил бы много преимуществ от того, чтобы достойно подготовиться к турниру и принять много гостей.

Ещё раз могу сказать: когда я с Бурковым обсуждал эту идею МЧМ в Омске, он её поддержал и всячески помогает – ему за это большое спасибо. Не знаю, кто выдёргивает из контекста его слова, он такой же участник процесса – помогает нам как можно быстрее вернуться в Омск. «Авангард» вернётся в Омск", — цитирует Крылова официальный сайт «Авангарда».

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