Столяров: хочется забраться как можно выше и не попадать на ЦСКА и СКА

Нападающий «Витязя» Геннадий Столяров поделился мнением о борьбе за попадание в плей-офф.

«Избежать встречи в плей-офф с «армейскими» клубами? Если честно, то мы об этом не думаем, хотим выигрывать каждую следующую встречу, но, безусловно, хочется забраться как можно выше и не попадать на ЦСКА и СКА. Однако, опять повторюсь, это не так принципиально. Да, мы будем сражаться с любой командой.

Возможные игры с ЦСКА станут для меня принципиальными? Нет, абсолютно. Это было два года назад. Там уже 80, даже 90% состава, наверное, поменялось. Да, с некоторыми ребятами я поддерживаю связь, но в основном это другой коллектив. Мои мысли сейчас все с «Витязем» и как помочь клубу пробиться в топ-8», — цитирует Столярова «Страница хоккея Беларуси».