«Салават» направил запрос в КХЛ по поводу отменённого гола в ворота «Авангарда»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» направил на рассмотрение в департамент судейства КХЛ официальный запрос о судейском решении не засчитывать шайбу в гостевом матче с омским «Авангардом», состоявшимся 15 января. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.



На четвёртой минуте игры Теэму Хартикайнен с передачи Линуса Умарка в большинстве открыл счёт в матче. Однако хозяева запросили видеопросмотр игрового момента на возможность нахождения форварда Йоонаса Кемппайнена в площади ворот соперника. Судейская бригада во главе с Денисом Бондарем и Эдуардом Одиньшем после продолжительного изучения видеоматериалов приняла решение отменить шайбу.



На данный момент клуб ждёт ответа Лиги по игровому эпизоду.

Посмотреть видео с незасчитанным голом можно на официальном сайте КХЛ.