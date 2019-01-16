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«Салават» направил запрос в КХЛ по поводу отменённого гола в ворота «Авангарда»

«Салават» направил запрос в КХЛ по поводу отменённого гола в ворота «Авангарда»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» направил на рассмотрение в департамент судейства КХЛ официальный запрос о судейском решении не засчитывать шайбу в гостевом матче с омским «Авангардом», состоявшимся 15 января. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

На четвёртой минуте игры Теэму Хартикайнен с передачи Линуса Умарка в большинстве открыл счёт в матче. Однако хозяева запросили видеопросмотр игрового момента на возможность нахождения форварда Йоонаса Кемппайнена в площади ворот соперника. Судейская бригада во главе с Денисом Бондарем и Эдуардом Одиньшем после продолжительного изучения видеоматериалов приняла решение отменить шайбу.

На данный момент клуб ждёт ответа Лиги по игровому эпизоду.

Посмотреть видео с незасчитанным голом можно на официальном сайте КХЛ.

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