Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Милан». 16 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Быков: «Коламбус» не дорожит Бобровским, его как-то решили проучить

Быков: «Коламбус» не дорожит Бобровским, его как-то решили проучить
Хоккей / НХЛ

Известный тренер Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским. Ранее российский вратарь был отстранён на одну игру.

«Если клубу этот игрок необходим, то с ним надо обращаться бережно. Бобровский – великолепный вратарь. Дважды обладатель «Везина Трофи» как лучший голкипер НХЛ. Где ещё вы найдете такого?

Но «Коламбус» не так уж дорожит Сергеем. И вот даже в ночном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» играл не Бобровский, а Юнас Корписало. Не вижу, что на Боба делают ставку. Его как-то решили проучить.

Я понимаю, так бывает, когда звезду ставят на место. У каждого своя правда. Но у меня нет ответа, зачем это всё выплескивать в СМИ. Делать официальное заявление, давать повод для обсуждения, создавать давление на Бобровского», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Бобровский уже не нужен «Коламбусу»? Торторелла бросил камень в его огород
Пока Сергей встречался с агентом в Вашингтоне, его сменщик выиграл второй матч подряд против топ-клуба.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент