Быков: «Коламбус» не дорожит Бобровским, его как-то решили проучить

Известный тренер Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским. Ранее российский вратарь был отстранён на одну игру.



«Если клубу этот игрок необходим, то с ним надо обращаться бережно. Бобровский – великолепный вратарь. Дважды обладатель «Везина Трофи» как лучший голкипер НХЛ. Где ещё вы найдете такого?



Но «Коламбус» не так уж дорожит Сергеем. И вот даже в ночном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» играл не Бобровский, а Юнас Корписало. Не вижу, что на Боба делают ставку. Его как-то решили проучить.



Я понимаю, так бывает, когда звезду ставят на место. У каждого своя правда. Но у меня нет ответа, зачем это всё выплескивать в СМИ. Делать официальное заявление, давать повод для обсуждения, создавать давление на Бобровского», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

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