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Уитни: судя по тренировкам, в России всё ещё находятся в эпохе холодной войны

Уитни: судя по тренировкам, в России всё ещё находятся в эпохе холодной войны
Хоккей / Прочие

Экс-защитник НХЛ и ХК «Сочи» Райан Уитни раскритиковал методику подготовки российских хоккеистов.

«Из России больше не получается так много энхаэловцев, как раньше, — ни звёзд, ни других. В плане физики они ещё отстают в развитии. Судя по их тренировкам, в России всё ещё находятся в эпохе холодной войны. В зале они словно готовятся к соревнованиям на самого сильного человека в мире: работают по шесть часов в день, катаются по два часа, а потом ещё бегают.

Дело ещё в том, чему их учат на льду. Суперзвёзды у них будут всегда, но остальные игроки не кажутся достаточно сильными», — сказал Уитни в эфире подкаста Spittin' Сhicklets.

36-летний Уитни завершил карьеру в 2016 году. Американец является серебряным призёром Олимпийских игр 2010 года.

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