Доус: для меня мастер-шоу более интересная часть звёздного уик-энда, чем матч

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус поделился ожиданиями от участия в звёздном уик-энде КХЛ, который пройдёт в Казани 19-20 января.

«Для меня мастер-шоу даже более интересная часть звёздного уик-энда, чем сам матч. Не хочу раскрывать секреты того, какие приёмы и номера буду показывать в этих конкурсах, но есть несколько идей, как удивить публику. Можно сделать много красивых элементов, которые редко себе позволишь в официальных матчах, где цена ошибки слишком высока», — приводят слова Доуса «Известия».

В нынешнем сезоне 33-летний Доус провёл 49 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 23 заброшенные шайбы и 34 результативные передачи при показателе полезности «+20» и 10 минутах штрафного времени.