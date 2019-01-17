Антипин: уверен, поездка в Казань на Матч звёзд КХЛ пойдёт мне на пользу

Защитник «Металлурга» Виктор Антипин поделился ожиданиями от участия в звёздном уик-энде КХЛ, который пройдёт в Казани 19-20 января.

«Меня не так часто зовут на Матчи звёзд, поэтому даже не думал отказываться. Уверен, что поездка в Казань пойдёт мне только на пользу — получится перезагрузиться и добавить положительных эмоций, которые помогут хорошо закончить регулярный чемпионат и подготовиться к плей-офф. Поэтому жду зрелища и классной атмосферы — надеюсь, зрителям тоже понравится», — приводят слова Антипина «Известия».

В нынешнем сезоне Антипин провёл 46 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 9 заброшенных шайб и 16 результативных передач при показателе полезности «-3» и 6 минутах штрафного времени.