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Итоги дня НХЛ для россиян: 2 передачи Проворова, передача и 8 хитов Любушкина

Итоги дня НХЛ для россиян: 2 передачи Проворова, передача и 8 хитов Любушкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие четверо представителей России.

На счету защитника «Колорадо» Никиты Задорова гол и показатель полезности «+1», один бросок в створ и два силовых приёма за 19 минут и 59 секунд, проведённых на льду (1.41 – в меньшинстве). Голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 26 бросков из 30 и заработал две минуты штрафа. На счету защитника «Филадельфии» Ивана Проворова две результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 силовых приёма и 5 заблокированных ударов за 25.38 на льду (6.08 – в меньшинстве). Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился результативной передачей и 8 силовыми приёмами.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»26 из 3086,72:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Задоров (з)«Колорадо»1+0+10120-19.59
Проворов (з)«Филадельфия»0+2+10025-25.54
Любушкин (з)«Аризона»0+100083-16.14
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