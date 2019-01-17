Итоги дня НХЛ для россиян: 2 передачи Проворова, передача и 8 хитов Любушкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие четверо представителей России.
На счету защитника «Колорадо» Никиты Задорова гол и показатель полезности «+1», один бросок в створ и два силовых приёма за 19 минут и 59 секунд, проведённых на льду (1.41 – в меньшинстве). Голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 26 бросков из 30 и заработал две минуты штрафа. На счету защитника «Филадельфии» Ивана Проворова две результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 силовых приёма и 5 заблокированных ударов за 25.38 на льду (6.08 – в меньшинстве). Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился результативной передачей и 8 силовыми приёмами.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|26 из 30
|86,7
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|1
|2
|0
|-
|19.59
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+2
|+1
|0
|0
|2
|5
|-
|25.54
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+1
|0
|0
|0
|8
|3
|-
|16.14