Итоги дня НХЛ для россиян: 2 передачи Проворова, передача и 8 хитов Любушкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие четверо представителей России.

На счету защитника «Колорадо» Никиты Задорова гол и показатель полезности «+1», один бросок в створ и два силовых приёма за 19 минут и 59 секунд, проведённых на льду (1.41 – в меньшинстве). Голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 26 бросков из 30 и заработал две минуты штрафа. На счету защитника «Филадельфии» Ивана Проворова две результативные передачи, показатель полезности «+1», 2 силовых приёма и 5 заблокированных ударов за 25.38 на льду (6.08 – в меньшинстве). Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился результативной передачей и 8 силовыми приёмами.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 26 из 30 86,7 2:5