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«Куньлунь» — «Локомотив»: Каюмов забил в первом матче после дисквалификации

«Куньлунь» — «Локомотив»: Каюмов забил в первом матче после дисквалификации
Хоккей / КХЛ

В первом периоде встречи китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и ярославского «Локомотива» заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Артур Каюмов.

20-летний форвард впервые вышел на лёд после окончания дисквалификации из 13 матчей. Такое решение было принято на основании игры с «Йокеритом». В третьем периоде при счёте 0:3 хоккеист провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена и попал ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанёс одному из судей удар в лицо. Он получил «5+20» за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй. Каюмов заплатил за свой проступок сразу два штрафа — 300 тыс. рублей за удар судьи и 100 тыс. — за удар соперника в голову.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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