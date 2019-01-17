Прокуратура добилась погашения долгов «Торпедо» перед сотрудниками

Прокуратура Нижнего Новгорода добилась погашения задолженности хоккейного клуба Торпедо" перед своими сотрудниками, информирует официальный сайт Генеральной прокуратуры.



«Установлено, что перед 163 работниками – обслуживающим персоналом автономного некоммерческого объединения «Торпедо» образовалась задолженность по заработной плате за ноябрь 2018 года на сумму 6,4 млн рублей. В адрес руководителя организации внесены представления об устранении допущенных нарушений трудового законодательства, в отношении генерального директора возбуждено административное производство по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), объявлено предостережение. В настоящее время в результате принятых мер задолженность в организации погашена в полном объёме», — указано в сообщении.