«Барыс» одолел «Салават Юлаев» в овертайме

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее «Салавата Юлаева», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.



В основное время шайб заброшено не было, а в дополнительное время победу подопечным Андрея Скабелки принёс гол Патриса Кормье.

Благодаря победе команда из Казахстана сумела обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года. Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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