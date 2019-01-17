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«Барыс» одолел «Салават Юлаев» в овертайме

«Барыс» одолел «Салават Юлаев» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее «Салавата Юлаева», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

В основное время шайб заброшено не было, а в дополнительное время победу подопечным Андрея Скабелки принёс гол Патриса Кормье.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1:0
0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Кормье (Блэкер) – 63:23 (3x3)

Благодаря победе команда из Казахстана сумела обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года. Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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