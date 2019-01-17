«Трактор» взял верх над «Торпедо», у Шолохова — дубль

В Челябинске местный «Трактор» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Алексея Тертышного одержали третью победу подряд, у «Торпедо» пять поражений в шести последних играх.



Счёт во встрече открыла команда гостей: на 15-й минуте заброшенной шайбой сумел отличиться Эндрю Кэлоф. Во втором периоде у «Трактора» забросили шайбы Йонас Энлунд и Марсель Шолохов, у подопечных Дэвида Немировски голом отметился Данил Веряев. На 42-й минуте Шолохов оформил дубль, выведя Челябинск вперёд и принеся «Трактору» победу.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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