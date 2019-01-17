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«Трактор» взял верх над «Торпедо», у Шолохова — дубль

«Трактор» взял верх над «Торпедо», у Шолохова — дубль
Хоккей / КХЛ

В Челябинске местный «Трактор» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Алексея Тертышного одержали третью победу подряд, у «Торпедо» пять поражений в шести последних играх.

Счёт во встрече открыла команда гостей: на 15-й минуте заброшенной шайбой сумел отличиться Эндрю Кэлоф. Во втором периоде у «Трактора» забросили шайбы Йонас Энлунд и Марсель Шолохов, у подопечных Дэвида Немировски голом отметился Данил Веряев. На 42-й минуте Шолохов оформил дубль, выведя Челябинск вперёд и принеся «Трактору» победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3:2
0:1, 2:1, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Кэлоф – 15:45 (5x5), 1:1 – Энлунд (Томас, Бэйлен) – 23:57 (5x5), 1:2 – Веряев (Боди) – 28:26 (5x5), 2:2 – Шолохов (Шаров, Петров) – 36:01 (5x5), 3:2 – Шолохов (Стоу) – 41:54 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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