Скабелка: «Барыс» не думал о досрочном выходе в плей-офф

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0 ОТ).



«В первую очередь я хочу поблагодарить болельщиков. На протяжении последних трёх-четырёх игр болельщики становятся нашим шестым игроком. Мы это ощущаем, это придаёт энергии команде. По игре: мне понравился сегодняшний матч. Несмотря на то что в основное время не было забитых голов, игра была напряжённая. Много было стычек. Понятно, никто не хотел уступать. Мы уже „Салавату“ две игры проиграли в этом сезоне. Это очень хорошая, командная победа. Никто не выпал, все друг за друга бились, и все вместе добыли эту победу. Хочу поблагодарить команду.



Я думаю, что команда идёт достаточно уверенно по сезону. До конца регулярного чемпионата ещё 13 игр. Я могу поздравить всех болельщиков с тем, что мы уже вышли в плей-офф. Но мы даже, если честно, об этом и не думали. Скажу так: мы были уверены, и уверенность основывалась на предыдущих играх. То, что это произошло сегодня, — здорово», — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.