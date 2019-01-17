Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Никитин: «Автомобилист» — хороший раздражитель, помнили о поражении

Никитин: «Автомобилист» — хороший раздражитель, помнили о поражении
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранной встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:0). Тренер отметил, что «Автомобилист» — хороший раздражитель.

«У нас сегодня получилась хорошая игра. В принципе удалось перекрыть опасных нападающих соперника. В атаке хорошо двигались, обостряли. Поблагодарили ребят за такую игру в непростом графике. Соперник — хороший раздражитель, все помнили о прошлом поражении. Доволен победой, двигаемся дальше.

У Андронова, что называется, травма нижней части тела. Он уже тренируется, послезавтра выходит на лёд. Готовится к следующим играм», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», у Юханссона «сухарь»

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент