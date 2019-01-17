Никитин: «Автомобилист» — хороший раздражитель, помнили о поражении

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранной встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:0). Тренер отметил, что «Автомобилист» — хороший раздражитель.



«У нас сегодня получилась хорошая игра. В принципе удалось перекрыть опасных нападающих соперника. В атаке хорошо двигались, обостряли. Поблагодарили ребят за такую игру в непростом графике. Соперник — хороший раздражитель, все помнили о прошлом поражении. Доволен победой, двигаемся дальше.



У Андронова, что называется, травма нижней части тела. Он уже тренируется, послезавтра выходит на лёд. Готовится к следующим играм», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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