Слепышев: «Металлург» более терпелив в обороне, нежели «Автомобилист»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:0).



«Приятно обыгрывать такие команды. Она один из лидеров чемпионата, этот матч стал хорошей проверкой для ЦСКА. Период у меня такой был, что не получалось забить, какая-то засуха была. Надеюсь, что таких периодов в сезоне больше не будет и всё стабильнее пойдёт. Коварж — отличный вратарь. Сегодня где-то удача, а где-то и работа всей пятёрки помогла его пробить.



«Автомобилист» отличается от «Магнитки». Обе команды показывают хороший хоккей, но «Магнитка» более терпеливо играет в обороне. Мы разобрали большинство «Автомобилиста», это у них опасное оружие. При игре в равных составах концентрировались на своей игре, неважно, кто выходит у соперника на лёд.



Мы достигли совершенства при игре в обороне? Да нет, ну какое совершенство? Всё равно у соперника возникают моменты: были выходы «два в один», «три в два». Спасибо Ларсу, что вытащил всё. Он давал нам уверенность. Такие сейвы, которые он выполняет, вселяют уверенность в ЦСКА», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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