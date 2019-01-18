«Бостон» обыграл «Сент-Луис», «Айлендерс» — «Дэвилз»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2.

Голами в составе победителей отметились Тори Крюг, Дэвид Бэкес, Крис Вагнер, Брэд Маршанд и Шон Курали. У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли и Карл Гуннарсон.

На счету Владимира Тарсенко показатель полезности «-2» и 2 броска в створ за 23.59 на льду (4.37 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и силовой приём за 15.12.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1. Дубль в составе «островитян» оформил Андерс Ли, ещё по голу на счету Джордана Эберле и Майкла Дэла Колла. У «дьяволов» заброшенной шайбой отметился Энди Грин.