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«Бостон» обыграл «Сент-Луис», «Айлендерс» — «Дэвилз»

«Бостон» обыграл «Сент-Луис», «Айлендерс» — «Дэвилз»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2.

Голами в составе победителей отметились Тори Крюг, Дэвид Бэкес, Крис Вагнер, Брэд Маршанд и Шон Курали. У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли и Карл Гуннарсон.

На счету Владимира Тарсенко показатель полезности «-2» и 2 броска в створ за 23.59 на льду (4.37 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и силовой приём за 15.12.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1. Дубль в составе «островитян» оформил Андерс Ли, ещё по голу на счету Джордана Эберле и Майкла Дэла Колла. У «дьяволов» заброшенной шайбой отметился Энди Грин.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5:2
0:0, 2:2, 3:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Крюг (Крейчи, Цегларик) – 23:31 (5x5), 1:1 – О'Райлли (Кайру, Перрон) – 24:23 (5x5), 1:2 – Гуннарссон (Шварц, Шенн) – 33:36 (5x5), 2:2 – Бэкес (Хара, Крейчи) – 36:00 (5x4), 3:2 – Вагнер (Форсбакка-Карлссон) – 45:27 (5x5), 4:2 – Маршан (Макэвой, Бержерон) – 53:12 (5x5), 5:2 – Курали (Крейчи, Вагнер) – 59:08 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4:1
3:0, 0:0, 1:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Ли (Ледди, Эберле) – 05:48 (5x5), 2:0 – Дэл Колл (Мейфилд, Комаров) – 09:19 (5x5), 3:0 – Эберле (Ледди, Нельсон) – 15:12 (5x4), 3:1 – Грин (Сиверсон) – 47:07 (5x5), 4:1 – Ли (Бейли) – 57:51 (en)
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