Голкипер «Бостона» Туукка Раск повторил клубный рекорд 80-летней давности

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2.

Для финского голкипера «мишек» Туукки Раска эта победа стала 252-й в составе «Бостона».Таким образом, он вышел на первое место по количеству матчей в НХЛ среди всех вратарей в истории «Брюинз», повторив результат Тини Томпсона (252 победы с 1928 по 1938 годы). Третье место занимает Фрэнк Бримсек (230 выигранных матчей), топ-4 замыкает Гэрри Чиверс (226). Больше никто в клубной истории не одерживал более 200 побед.

Голами в составе победителей отметились Тори Крюг, Дэвид Бэкес, Крис Вагнер, Брэд Маршанд и Шон Курали. У «блюзменов» отличились Райан О’Райлли и Карл Гуннарсон.