Бобровский — об отказе от пункта о запрете на обмен: не хочу говорить об этом

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский не стал комментировать информацию, что перед дедлайном откажется от пункта в контракте о запрете на обмен. 1 июля 2019 года голкипер может стать неограниченно свободным агентом.

«Я не хочу говорить об этом. Не хочу это комментировать», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

По сообщению The Athletic, месяц назад он поставил в известность руководство клуба, что не будет возражать против обмена, и предоставил список команд, в которые хотел бы перейти.

«Уже несколько источников мне сообщили, что несколько месяцев назад Бобровский проинформировал руководство «Блю Джекетс», что готов отказаться от запрета на обмен, который предусмотрен контрактом. Думаю, что список команд, куда он хочет перейти, Сергей также представил», — заявлял известный инсайдер Пьер Лебрюн.