Да Коста: следующий Матч звёзд КХЛ может пройти в Париже

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста рассказал, что Матч звёзд КХЛ 2020 года может пройти в Париже.

«На Матче звёзд рассчитываю расслабиться и повеселиться, мне сейчас нужно перезагрузить батарейки. Так что эта поездка в Казань должна помочь мне в плане психологии. Рассчитываю забить парочку голов в воскресенье и в хорошем настроении вернуться к работе в «Автомобилисте».



Говорят, что следующий Матч звёзд может пройти во Франции, и это было бы просто здорово для хоккея в нашей стране. Посмотрим, какое будет решение, случится ли это, но мне бы очень этого хотелось, я был бы рад. Сейчас в Казань приедет президент французской хоккейной федерации Люк Тардиф и люди из «Берси», где может пройти Матч звёзд. Всех деталей не знаю, всё-таки это не моя проблема, но, видимо, они будут общаться с КХЛ именно на эту тему», – цитирует Да Косту «Р-Спорт».