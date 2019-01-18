Терещенко: люди, возглавившие московское «Динамо» пару лет назад, всех кинули

Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал о переходе в клуб и вспомнил об уходе из московского «Динамо».

«Прошлый сезон получился сложным и начало нынешнего тоже. Оказался без контракта, и помог один человек, не хочу называть фамилию, который раньше работал в московском «Динамо». Возник вариант с Минском, и я сказал: «Конечно поеду». Сначала здесь вроде сомневались, поскольку возрастной, но потом предложили пробный контракт. Мне всё равно нужно было играть. Возможно, уехал бы в Европу. Меня звали в швейцарский «Давос». Почему не поехал, даже не знаю. Встречались, вели переговоры… Однако рад, что оказался именно здесь. Благодарен руководству минчан, что дали шанс опять окунуться в атмосферу большого хоккея. И ребята в «Динамо» хорошие, дружный коллектив.

Что произошло в московском «Динамо»? Не хочу об этом говорить. Просто люди, которые пришли к руководству клуба пару лет назад, всех кинули — не только игроков, но и работников клуба, тренеров детской школы. Надеюсь, в ближайшее время всё образуется и встанет на свои места", – цитирует Терещенко «Прессбол».