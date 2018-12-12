Басков: не знаю, какой осмотр Терещенко проходил в «Сочи». У нас всё в порядке

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал приобретение нападающего Алексея Терещенко.



«Пока вопросов к работе Сидоренко нет. Продолжается переформатирование, у него есть время, чтобы проявить себя. Хорошая новость, что белорусы перестали быть легионерами. Хорошо, если кто-то из них будет востребован в топовых клубах КХЛ. Нам будет сложнее, но для страны будет польза.



Терещенко является хорошим лидером в раздевалке, он подымает скамейку. Он относится к тем людям, которые делают свою работу на лавке. Алексей – большой пример для молодёжи, поэтому подписали его. Не знаю, какой медосмотр Терещенко проходил в «Сочи». У нас он прошёл стандартное медообследование. Всё в порядке», – передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Терещенко: если бы я не верил в «Динамо Мн», то не подписал бы контракт