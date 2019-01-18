Щербина — о ВХЛ: не нужно заморачиваться на том, в какой лиге играешь

Нападающий «СКА-Нева» Александр Щербина поделился мнением о разнице между КХЛ и ВХЛ. Предыдущие два сезона игрок провёл в «Северстали».

«Играют по-разному. Просто сейчас «вышка» сильно омолодилась, ввели возрастной ценз. И, наверное, с появлением большого числа молодёжи хоккей стал более энергозатратным — все бегут, толкаются, стараются переиграть за счёт физики. К тому же надо понимать, что в каждой команде определённый игрок выполняет конкретные функции. Меняя коллектив — неважно, в КХЛ или в ВХЛ, — ты ещё и тренера меняешь. А тренеры по-разному тебя могут видеть. Значит, надо перестраиваться под систему.

Если в моём возрасте закрывать страницу КХЛ, проще вообще завершить карьеру. Когда не ставишь цель выступать среди лучших, зачем тогда убивать своё время — находиться большую часть сезона вдали от семьи, толком не видеть, как растут твои дети, жить в самолётах и поездах. Стремиться наверх нужно всегда. Только тогда игрок растёт и прогрессирует.

Молодые хоккеисты могут пересидеть в ВХЛ? Если в ВХЛ парень будет давать результат, он обязательно получит шанс в КХЛ. А особо заморачиваться на том, в какой лиге играешь, не надо», — цитирует Щербину официальный сайт клуба.