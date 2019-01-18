Бурк: матчи плей-офф станут для Нюландера последними в «Торонто». Его обменяют

Известный менеджер Брайан Бурк поделился мнением о будущем форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера.



«Генменеджер «Торонто» Кайл Дубас сделал всё правильно. Если вам нужен Нюландер и вы готовы платить, это именно та сделка, которую нужно было заключить. Я не думаю, что нужно было давать ему такой контракт, но они захотели его подписать, и других вариантов не было. Дубас принял верное решение.



Обменяют ли его? Да. Он является ценным активом, и «Лифс» могут получить что-то стоящее взамен. Кроме того у них есть множество талантливых игроков, отличных форвардов. Его уход никак не отразится на успехах команды. Нюландер – хороший игрок, но не тот, кто может в одиночку принести победу. Думаю, весенние матчи плей-офф станут для него последними в этой команде», — цитирует Бурка Sportsnet.

В 18 матчах нынешнего сезона форвард набрал 3 (1+2) очка. Его текущая безрезультативная серия достигла шести игр.