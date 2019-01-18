Рендулич, Зайцев и Бикмуллин дисквалифицированы КХЛ на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника московского «Динамо» Егора Зайцева, нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина и форварда «Витязя» Борну Рендулича на один матч.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча СКА – ХК «Динамо» (Москва). Время – 36:22. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Егора Зайцева по п. 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Нефтехимик» — «Витязь». Время – 37:06. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Борну Рендулича по п. 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кроме того один матч дисквалификации и индивидуальный штраф получил форвард «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин за второй 20-минутный дисциплинарный штраф в сезоне.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.