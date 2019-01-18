Карандин: НХЛ сама усиливает конкурента, ломая международный календарь

Почётный вице-президент ФХР, известный в прошлом хоккейный арбитр Юрий Карандин прокомментировал совместное решение НХЛ и Ассоциации игроков о том, что запланированный на сентябрь 2020 года Кубок мира не состоится.

«На стыке веков хоккейный мир стал однополярным, НХЛ удалось навязать Европе свои правила игры, забрать лучшие хоккейные силы. После этого международный календарь, который выстраивался десятилетиями, оказался пересмотрен. Довольно быстро были свернуты Кубки Канады/мира, чуть дольше сопротивлялись Олимпиады, но и они после Сочи-2014 перестали НХЛ интересовать. Таковы правила однополярного мира.

История с Кубком мира вообще поучительная. В 2016 году НХЛ попыталась его возродить, все: и лидеры лиги, и журналисты, и специалисты — вроде бы были в восторге. И вот в последние дни мы узнаём, что, оказывается, Кубок мира—2016 был неинтересным и в 2020 году его не будет. Удивительная смена настроений! НХЛ — огромный бизнес. Убедился в этом ещё в те годы, когда плотно общался с арбитрами НХЛ, изучал в Северной Америке опыт их организации. Любой скучноватый матч там подавался как судьбоносный и самый эффектный, люди вкладывались по полной. Это касалось и трёх Кубков Канады, на которых мне, как и на Олимпиадах с чемпионатами мира, посчастливилось работать. Вот и из Кубка мира — 2016 сделали конфетку. Но, наверное, когда вскрыли кассу и подсчитали, то увидели совсем не те суммы, на которые рассчитывали. И конфетка сразу превратилась во что-то другое…

Считаю, что НХЛ, ломая международный календарь, сама себя загоняет в угол. При таком отношении североамериканцев к моим любимым Олимпиадам, а также к Кубкам мира на первый план выходит главный турнир ИИХФ — майский чемпионат планеты. То есть соревнование, проводимое организацией, которая в некотором смысле оппонирует НХЛ, иначе говоря, НХЛ, по сути, сама усиливает конкурента. При нынешнем календаре для хоккеистов из НХЛ есть только одна возможность сыграть за сборную — поехать на чемпионат мира. Именно этим объясняю очень высокий уровень последнего первенства планеты. Не сомневаюсь, что и предстоящий турнир будет сверхконкурентным. В общем отныне чемпионаты мира — наше всё, и это — большой, плюс для ИИХФ и Европы», — цитирует Карандина Russia-Hockey.