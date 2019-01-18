Игроки МХЛ были распределены по дивизионам на Матч всех звёзд КХЛ

Четверо игроков МХЛ, которые примут участие в Матче всех звёзд КХЛ, были распределены по дивизионам. Кирилл Марченко («СКА-1946») попал в дивизион Боброва. Марк Верба («Русские витязи») сыграет за дивизион Чернышёва. В дивизион Тарасова был отправлен Антон Васильев («Динамо Спб»), а Арсен Хисамутдинов («Ректор») попал в дивизион Харламова, сообщает пресс-служба КХЛ.

Запись можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Неделя звёзд хоккея стартовала в Нижнекамске, где 12 и 13 января прошли Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске.

На главное хоккейное шоу сезона в Республику Татарстан отправятся 44 хоккеиста, представляющих 21 клуб КХЛ. В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ.