Интересен ли вам Матч звёзд КХЛ?

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги ушёл на паузу, связанную с проведением 11-го Матча звёзд в истории лиги. Звёздный уик-энд КХЛ 2019 года пройдёт в Казани 19 и 20 января.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Интересен ли вам Матч звёзд КХЛ?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Неделя звёзд хоккея стартовала в Нижнекамске, где 12 и 13 января прошли Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске.

На главное хоккейное шоу сезона в Республику Татарстан отправятся 44 хоккеиста, представляющих 21 клуб КХЛ. В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ.