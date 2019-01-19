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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть в овертайме «Аризону»

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть в овертайме «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме обыграл «Аризону Койотс» — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Юусо Рииккола, Джейк Гюнцель и Фил Кессел. У «койотов» отличились Клейтон Келлер и Дерек Степан.

Евгений Малкин отметился результативной передачей. Также на его счету 6 бросков в створ и 80% выигранных вбрасываний за 22.42 на льду (5.13 – в большинстве). У защитника «Аризоны» Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 2 броска, 5 силовых приёмов и 3 блок-шота за 12.03.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 6:4. По три очка в составе «огоньков» набрали Сэм Беннетт (2+1) и Ти Джей Броди (1+2).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2019, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2:3
1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Келлер (Экман-Ларссон, Гарленд) – 12:50 (4x3), 1:1 – Риикола (Петтерссон, Симон) – 24:58 (5x4), 1:2 – Гюнцель (Каллен, Уилсон) – 25:38 (5x5), 2:2 – Степан (Яльмарссон, Хиностроза) – 54:34 (5x5), 2:3 – Кессел (Кросби, Малкин) – 64:10 (4x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2019, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6:4
0:1, 2:1, 4:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Манта (Кронвалль, Нюквист) – 19:01 (5x3), 1:1 – Беннетт (Нил, Броди) – 27:58 (5x4), 1:2 – Ларкин (Грин, Бертуцци) – 33:25 (5x5), 2:2 – Монахан (Годро, Линдхольм) – 34:58 (5x5), 2:3 – Грин (Ванек, Нильсен) – 44:16 (5x5), 3:3 – Нил (Андерссон, Беннетт) – 47:34 (5x4), 3:4 – Ларкин (Нюквист, Бертуцци) – 48:35 (5x5), 4:4 – Джордано (Райан) – 54:03 (4x5), 5:4 – Беннетт (Райан, Броди) – 56:06 (5x4), 6:4 – Броди (Ткачук, Смит) – 59:10 (en)
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