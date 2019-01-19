Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть в овертайме «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме обыграл «Аризону Койотс» — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Юусо Рииккола, Джейк Гюнцель и Фил Кессел. У «койотов» отличились Клейтон Келлер и Дерек Степан.

Евгений Малкин отметился результативной передачей. Также на его счету 6 бросков в створ и 80% выигранных вбрасываний за 22.42 на льду (5.13 – в большинстве). У защитника «Аризоны» Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 2 броска, 5 силовых приёмов и 3 блок-шота за 12.03.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» на домашнем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» — 6:4. По три очка в составе «огоньков» набрали Сэм Беннетт (2+1) и Ти Джей Броди (1+2).