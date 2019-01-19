«Вашингтон» впервые с сезона-2016/17 проиграл четыре матча подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2. Команда Александра Овечкина потерпела четвёртое поражение подряд, это первая подобная серия неудач клуб с регулярного чемпионата-2016/17.



«Вашингтон» нанёс только 19 бросков в створ ворот соперника — худший показатель в нынешнем сезоне.

Тротц напомнил «Вашингтону», кто сделал его чемпионом. Даже Овечкин был бессилен Было трогательно. Но «Вашингтон» проиграл четвёртый раз подряд, а «островитяне» возглавили дивизион.

Счёт был открыт только в третьем периоде. На 46-й минуте отличился форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».



На счету форварда «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.48 на льду (3.45 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и 3 броска за 18.54. У Дмитрия Орлова 2 броска за 21.49.



