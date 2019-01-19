Нисканен: нужно создавать больше «мяса и картошки» у чужих ворот

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал поражение в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2), которое стало для «столичных» четвёртым подряд.



«Сейчас мы не чувствуем должной уверенности. Когда хорошо действуем в атаке, то играем быстро, активно перемещаем шайбу, у нас создаётся много моментов, которые наши лидеры в состоянии завершить. Сейчас этого ощущения нет, поэтому игру надо упростить. Нужно немного больше «мяса и картошки» около чужих ворот, нужно активнее идти в отбор. В целом это называется профессиональным отношением к делу», — приводит слова Нисканена Washington Post.

Тротц напомнил «Вашингтону», кто сделал его чемпионом. Даже Овечкин был бессилен Было трогательно. Но «Вашингтон» проиграл четвёртый раз подряд, а «островитяне» возглавили дивизион.

Счёт был открыт только в третьем периоде. На 46-й минуте отличился форвард гостей Джош Бейли. Кэл Клаттербак впоследствии увеличил преимущество «островитян».



На счету форварда «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.48 на льду (3.45 — в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и 3 броска за 18.54. У Дмитрия Орлова 2 броска за 21.49.