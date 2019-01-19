Бриндамор: «Каролина» была так плоха, что я едва не вышел на лёд

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями после поражения во встрече с «Флоридой Пантерз» со счётом 1:4. Тренер отметил, что игра команды была настолько слабой, что он был готов выйти на лёд. Отметим, что во времена игровой карьеры Бриндамор был одним из лучших оборонительных форвардов лиги.



«Мы сегодня были так плохи, что я едва не вышел на лед. На фоне игры «Каролины» я смотрелся бы не сильно хуже.



Мы даже не стремились играть так, как должны были. Я не понимал, что происходит. Это первый раз за сезон, когда могу сказать такое», – приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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