Третьяк: уверен, после МЧМ-2019 игроки сборной получат больше времени в клубах

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги молодёжного чемпионата мира, где сборная России взяла бронзовые медали.



«Новогодняя пора в нашей стране уже много лет прочно ассоциируется с хоккеем. Готовясь к праздникам, все мы держим в уме молодёжный чемпионат мира. В этот раз главный турнир в юниорском хоккее прошел в канадском Ванкувере. Наша сборная проявила себя достойно, показала хороший хоккей и завоевала бронзовые медали. Все мы — тренеры, игроки, болельщики — знаем, что команде было по силам бороться за главные медали МЧМ. Эксперты отмечают, что у России на турнире был замечательный и сплочённый коллектив.



Чемпионат мира в очередной раз доказал, что молодёжный хоккей непредсказуем. В этот раз на ранней стадии завершили борьбу канадцы и шведы, финны спаслись в четвертьфинале, а боевая команда Швейцарии сыграла против нашей сборной в бронзовом матче. К сожалению, для выхода в финал не хватило одной шайбы, так бывает. Но мы надолго запомним страсть, с которой играла команда, и замечательные матчи. Чего стоит хотя бы победная игра с Канадой в новогоднюю ночь!



Уверен, после яркой игры в Ванкувере хоккеисты молодёжной сборной получат в своих клубах больше игрового времени. Матчи показали, что у ребят есть характер и мастерство, они готовы доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе команд мастеров. Только в настоящих битвах закаляются умения хоккеиста, и только так мы сможем подготовить игроков, которые придут на смену нынешним звездам национальной сборной», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

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