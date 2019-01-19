Бобков: звездой себя не чувствую, всегда стараюсь быть скромнее

Вратарь дивизиона Чернышёва Игорь Бобков прокомментировал победу в конкурсе Матча звёзд «Надёжная защита».



«Новый конкурс на Матче звёзд. Сам не участвовал, первый раз. Интересно, теперь есть соревновательный характер. Нужно было как можно дольше не пропускать. Получилась серия из шести сейвов, мы победили.

Атмосфера — супер! Полный дворец, все счастливы. Смотрят и наслаждаются. Общаемся с пацанами, с кем-то лично ещё не знаком. Только играли друг против друга. Звездой себя не чувствую, всегда стараюсь быть скромнее. С тренером-женщиной работается супер. Познакомился с Машей Басс в ноябре. Весело», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Матч звёзд КХЛ: конкурс «Надёжная защита» выиграл Игорь Бобков