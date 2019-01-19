Матч звёзд КХЛ: в «Эстафете хоккейного мастерства» победил дивизион Чернышёва

Конкурс Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги «Эстафета хоккейного мастерства» выиграл дивизион Чернышёва.



Правила конкурса были таковы: число участников – по 7 игроков от команды.



Конкурс состоит из четырех этапов. Участники проходят этапы поочередно, по мере выполнения предыдущего. Побеждает та команда, которая быстрее пройдет все этапы.



Команда с наилучшим временем в каждом раунде получает одно очко. Команда с наилучшим временем из всех эстафет получает одно бонусное очко.