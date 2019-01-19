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Матч звёзд КХЛ — 2019. Мастер-шоу
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Матч звёзд КХЛ: в «Эстафете хоккейного мастерства» победил дивизион Чернышёва

Матч звёзд КХЛ: в «Эстафете хоккейного мастерства» победил дивизион Чернышёва
Хоккей / КХЛ

Конкурс Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги «Эстафета хоккейного мастерства» выиграл дивизион Чернышёва.

Правила конкурса были таковы: число участников – по 7 игроков от команды.

Конкурс состоит из четырех этапов. Участники проходят этапы поочередно, по мере выполнения предыдущего. Побеждает та команда, которая быстрее пройдет все этапы.

Команда с наилучшим временем в каждом раунде получает одно очко. Команда с наилучшим временем из всех эстафет получает одно бонусное очко.

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