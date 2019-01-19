Майоне: музыка — хобби, в свободное время играю на акустической гитаре

Защитник дивизиона Боброва Мэтью Майоне поделился эмоциями от пребывания на Матче звёзд КХЛ.



«Это была песня Ho Hey одной из моих любимых групп The Lumineers, я захотел спеть её, надеюсь, всем понравилось. Мы вместе с КХЛ подготовились к этому выступлению, многие одноклубники даже не знали об этом. Музыка — хобби, в свободное время играю, в Риге у меня есть акустическая гитара. На гитаре играл после чемпионства в Словакии, когда играл на сцене.



Русская музыка? Нравится, есть одна песня, где поют «Моё или Майо», но не смогу назвать её. Мы получаем здесь удовольствие, нужно что-то показывать болельщикам, кроме хоккея, и это приятнее тренировок, которые идут весь сезон. Был на нескольких Матчах звёзд в других лигах, мне нравится развлекать болельщиков, очевидно, они ключевой игрок в каждой команде», — передаёт слова Майоне корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.