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Роман Ротенберг играет за ветеранов «Ак Барса» против ветеранов КХЛ

Роман Ротенберг играет за ветеранов «Ак Барса» против ветеранов КХЛ
Хоккей / КХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг играет за команду ветеранов «Ак Барса» в матче с ветеранами КХЛ.

Ветераны «Ак Барса»:

Вратари: Александр Шарыченков, Артур Мисбахов;
Защитники: Дмитрий Быков, Денис Денисов, Александр Гуськов, Игорь Щадилов, Рафик Якубов;
Нападающие: Кирилл Голубев, Марат Валиуллин, Михаил Юньков, Дмитрий Дударев, Данис Зарипов, Александр Степанов, Сергей Зиновьев, Алмаз Гарифуллин, Руслан Зайнуллин, Алексей Бадюков, Ильсур Метшин, Андрей Рябов, Роман Ротенберг.

Ветераны КХЛ:

Вратари: Андрей Мальков, Максим Михайловский;
Защитники: Николай Игнатов, Николай Сёмин, Евгений Петрочинин, Евгений Сапожков, Владимир Антипин, Дмитрий Фролов;
Нападающие: Виктор Гордиюк, Александр Медведев, Виталий Прохоров, Александр Харитонов, Владислав Поперечный, Максим Сушинский, Миро Аалтонен, Дмитрий Тепляков, Дмитрий Гоголев, Олег Белов, Игорь Варицкий, Алексей Яшин, Алексей Подалинский.

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