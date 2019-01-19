Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг играет за команду ветеранов «Ак Барса» в матче с ветеранами КХЛ.
Ветераны «Ак Барса»:
Вратари: Александр Шарыченков, Артур Мисбахов;
Защитники: Дмитрий Быков, Денис Денисов, Александр Гуськов, Игорь Щадилов, Рафик Якубов;
Нападающие: Кирилл Голубев, Марат Валиуллин, Михаил Юньков, Дмитрий Дударев, Данис Зарипов, Александр Степанов, Сергей Зиновьев, Алмаз Гарифуллин, Руслан Зайнуллин, Алексей Бадюков, Ильсур Метшин, Андрей Рябов, Роман Ротенберг.
Ветераны КХЛ:
Вратари: Андрей Мальков, Максим Михайловский;
Защитники: Николай Игнатов, Николай Сёмин, Евгений Петрочинин, Евгений Сапожков, Владимир Антипин, Дмитрий Фролов;
Нападающие: Виктор Гордиюк, Александр Медведев, Виталий Прохоров, Александр Харитонов, Владислав Поперечный, Максим Сушинский, Миро Аалтонен, Дмитрий Тепляков, Дмитрий Гоголев, Олег Белов, Игорь Варицкий, Алексей Яшин, Алексей Подалинский.
Роман Ротенберг играет за ветеранов «Ак Барса» против ветеранов КХЛ